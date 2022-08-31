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خلال جولات على المصانع

الاقتصاد: قرار دعم المنتج المحلي بدأ بتحقيق نتائج إيجابية

31 آب / أغسطس 2022 01:16

جانب من الجولة
جانب من الجولة

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أن قرارها في دعم المنتج المحلي بدأ بتحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال جولات تفقدية أجرتها لجنة دعم المنتج المحلي في الوزارة لعدد من المصانع في محافظة غزة.

وقال مدير عام السياسات والتخطيط وعضو لجنة دعم المنتج المحلي د. أسامة نوفل: "إن الجولات تأتي في إطار متابعة النتائج المترتبة على قرار الوزارة دعم المنتجات المحلية والتي تتبناها بشكل كامل".

وأكد "نوفل" أن المنتجات المحلية بدأت تسيطر في الأسواق بشكل كبير، سيما أن بعض المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وحول القرار أوضح مدير مصنع مسليات القدس ودلمه للبسكويت أ. وائل الأي، أن مصنعه كان يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ20% وبعد قرار الوزارة حماية المنتج المحلي يعمل بقدرة تجاوزت الـ40%، واصفا القرار بالإيجابي.

فيما أشاد مدير مصنع "تلمسكوا" للنايلون أحمد التلمس، بقرار الوزارة كونه سيشغل المزيد من الأيدي العاملة داخل مصنعه وسيزيد من القدرة الإنتاجية لكافة المصانع العاملة في قطاع غزة.

بدوره، دعا مدير مصنع شركة فلورا للصناعة، الوزارة للاستمرار في دعم المنتج المحلي الوطني وتكثيف الجهود لدعم الصناعات الوطنية، موضحا بأن مصنعه بات يشغل المزيد من الأيدي العاملة جراء القرار.

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