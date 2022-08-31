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الأوقاف تُكرم المشاركات في اجتياز برامج التحفيظ وحُسن التلاوة

31 آب / أغسطس 2022 01:21

الأوقاف تُكرم المشاركات في اجتياز برامج التحفيظ وحُسن التلاوة
الأوقاف تُكرم المشاركات في اجتياز برامج التحفيظ وحُسن التلاوة

غزة- الرأي

كرمت دائرة القرآن الكريم/إناث بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية (100) طالبة شاركن في اجتياز برامج التحفيظ وأحكام التلاوة والتجويد، وعدد من الحافظات لأجزاء من القرآن الكريم، خلال حفل قرآني بعنوان "بالقرآن ننتصر"، حضره مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم، ومدير دائرة القرآن الكريم /إناث أ. مها الشوبكي ولفيف من المشرفات والمحفظات.


و أكد سالم أن الأوقاف تحظى بخبرات نوعية ومتميزة في الملف القرآني، وتشرف على تنفيذ مجموعة من المشاريع القرآنية واختبار المصحف كاملاً وأجزاء منه، والانتهاء من مجموعة من دورات الأحكام بالروايات المختلفة وفي مجال القراءات.


وأشار إلى أن للتعلم والتدبر القرآني أهمية جليلة لما فيها من خيرية ومفصل حقيقي لرواده بين الحفظ والتطبيق، مستشهداً بنماذج قرآنية من الكتاب والسنة، مشيداً بجهود محفظي ومدرسي البرامج القرآنية على مستوى المحافظات.

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