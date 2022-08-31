وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنفذ جولة دعوية لعدد من مخاتير العائلات بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام النيابة العامة يجتمع بموظفي شُعَب الجُنَح في النيابات الكلية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" ترعى ملتقى تدريبي لتطوير قدرات الشابات في الريادة وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يبحث مع مستشار وزير الشباب التركي واقع الشباب بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُنفذ دورة علمية بعنوان "تأهيل مدرسين دورات الأحكام" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُكرم المشاركات في اجتياز برامج التحفيظ وحُسن التلاوة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قرار دعم المنتج المحلي بدأ بتحقيق نتائج إيجابية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تنفذ محاضرة في الاعلام الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أحد حراس "الأقصى" ويجبر آخر على الخروج منه وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تعقد مجلساً علمياً لشرح متن الاجرومية
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الوسطى تُنفذ دورة علمية بعنوان "تأهيل مدرسين دورات الأحكام"

31 آب / أغسطس 2022 01:23

أوقاف الوسطى تُنفذ دورة علمية بعنوان "تأهيل مدرسين دورات الأحكام"
أوقاف الوسطى تُنفذ دورة علمية بعنوان

الوسطى- الرأي

نفذ قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف الوسطى، دورة علمية بعنوان "تأهيل مدرسين دورات أحكام التلاوة والتجويد"، في المحافظة، بحضور رئيس دار القرآن الكريم والسنة د. عبد الرحمن الجمل، ورئيس القسم أ. محمد الناعوق.


بدوره أوضح الناعوق، أن الدورة تتضمن محاضرات إدارية وفنيه بعلم القراءات، وتوضيحات بطبيعة عمل شعبة القراءات بوزارة الاوقاف والشئون الدينية وكيفية اعتماد الدورات فيها، منوهاً بأن شعبة القراءات تخرج أكثر من 20 دورة أحكام تلاوة وتجويد بشكل شهري تتنوع بين تأهيلية وعليا وسند وقراءات وروايات.


ودعا الطلاب المشاركين في الدورة إلى بذل الجهود من أجل زيادة خبراتهم ورفع مستوى كفاءتهم، ليكونوا قدوة في تعليم وتخريج الأجيال خلال المرحلة المقبلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟