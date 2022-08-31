أوقاف الوسطى تُنفذ دورة علمية بعنوان "تأهيل مدرسين دورات الأحكام"

الوسطى- الرأي

نفذ قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف الوسطى، دورة علمية بعنوان "تأهيل مدرسين دورات أحكام التلاوة والتجويد"، في المحافظة، بحضور رئيس دار القرآن الكريم والسنة د. عبد الرحمن الجمل، ورئيس القسم أ. محمد الناعوق.



بدوره أوضح الناعوق، أن الدورة تتضمن محاضرات إدارية وفنيه بعلم القراءات، وتوضيحات بطبيعة عمل شعبة القراءات بوزارة الاوقاف والشئون الدينية وكيفية اعتماد الدورات فيها، منوهاً بأن شعبة القراءات تخرج أكثر من 20 دورة أحكام تلاوة وتجويد بشكل شهري تتنوع بين تأهيلية وعليا وسند وقراءات وروايات.



ودعا الطلاب المشاركين في الدورة إلى بذل الجهود من أجل زيادة خبراتهم ورفع مستوى كفاءتهم، ليكونوا قدوة في تعليم وتخريج الأجيال خلال المرحلة المقبلة.