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"محيسن" يبحث مع مستشار وزير الشباب التركي واقع الشباب بغزة

31 آب / أغسطس 2022 01:27

"محيسن" يبحث مع مستشار وزير الشباب التركي واقع الشباب بغزة

غزة- الرأي

 بحث رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، مع مستشار وزير الشباب والرياضة التركي الدكتور عمر فاروق ترزي، واقع الشباب الفلسطيني في قطاع غزة والظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب حصار الاحتلال المستمر منذ 15 عامًا والعدوان المتكرر على قطاع غزة.


 ولفّت محيسن إلى أن الشعب الفلسطيني يناضل ويقاوم الاحتلال بكافة الوسائل والأساليب التي كفلتها القوانين الدولية لتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، مستعرضًا الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات وتدمير المراكز والمنشآت الثقافية والمراكز الشبابية والمرافق الرياضية، إضافة إلى الحملات الممنهجة لسرقة التراث وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.


 وتحدث محيسن حول مشاركته في الملتقى الكشفي الأول لنصرة القدس وفلسطين، المنعقد في مدينة إسطنبول، مثمنًا الجهود التركية الرسمية والشعبية لدعم نضال الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه الاحتلال.


 من جهته، أكد ترزي حرص تركيا على استثمار كافة المحافل الدولية لنصرة ودعم القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة نقل الصورة الحقيقية للأحداث في الأراضي الفلسطينية إلى شريحة الشباب حول العالم لفضح ممارسات الاحتلال وحشد الرأي العام العالمي لنصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

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