"الشباب والثقافة" ترعى ملتقى تدريبي لتطوير قدرات الشابات في الريادة

عقدت جمعية "فتيات الغد"تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، وبالتعاون مع مركز حضارة الشبابي، ملتقى تدريبي بعنوان "جسور نحو الريادة والأمل"، ويهدف إلى تطوير قدرات الشابات في مجالات ريادة الذات.

وحضر إفتتاح الملتقى مدير دائرة التدريب والتأهيل في الهيئة الدكتور محمد المدهون، ورئيس جمعية فتيات الغد الأستاذة منال الأنقر، ولفيف من المدربين والمختصين في محاور الملتقى، إضافة إلى الشابات المشاركات في الملتقى.

وفي كلمة له أكد المدهون أن الملتقى يتميز بالموضوعات والمحاور التي يطرحها ويعمل على اكساب المشاركات الثقة بالنفس، ومنحهم الفرصة للتعرف على مهاراتهم الذاتية واكسابهم مهارات وخبرات نوعية لها تأثير ايجابي في حياتهم العلمية والعملية.

وأشار إلى أن الملتقى التدريبي يأتي انسجامًا مع رؤية الهيئة العامة للشباب والثقافة نحو تطوير مهارات الشابات في العمل عن بعد للتخفيف من الصعوبات التي تواجههن، ولفتح أفق جديدة في التفكير الابداعي وحل المشكلات الشخصية والمجتمعية، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في تحسين فرص الشباب في الحصول على فرص العمل

يذكر أن الملتقى التدريبي تخلله عدة محاضرات تدريبية حيث قدم الأستاذ محمود أبو شر محاضرة حول أسرار تسويق الذات، فيما تحدث الأستاذ سائد رضوان حول مهارات صناعة الفيديو عبر الجوال، وتحدثت الأستاذة ألاء بلح حول تجربتها الريادية في العمل الحر، واختتم الملتقى بمحاضرة حول فن كتابة المحتوى الرقمي.

