مدير عام النيابة العامة يجتمع بموظفي شُعَب الجُنَح في النيابات الكلية

غزة- الرأي

اجتمع مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر إسماعيل المصري، في مكتبه بالنيابة العامة، بموظفي شُعَب الجُنَح في النيابات الكلية، بحضور مدير وحدة الرقابة الداخلية أ. نداء الغفاري، ومدير دائرة الحاسوب م. رابحة القهوجي، ورئيس قلم شؤون النيابات أ. أحمد دبور.



ونوقِش خلال الاجتماع، بعض الآليات الهامة التي من تُسهِم في تحسين مخرجات العمل في النيابات، كآلية تنظيم الملفات وتصويرها قبل إيداعها لدى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات وسُبُل تجويدها، وتم التأكيد على أهمية سرعة الإجراءات وتعزيز التعاون مع دائرة الحاسوب.



وأكد الدكتور المصري في ختام الاجتماع، على أهمية تأمين الملفات في الوقت المناسب؛ ليتسنّى لوكيل النيابة المترافِع دراستها بالشكل المطلوب؛ وصولاً للدقة، وتحقيقاً للعدالة الناجزة، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات والتعميمات الصادرة عن سعادة المستشار النائب العام.



وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تذليل العقبات والإشكاليات التي تعترض العمل؛ للنهوض بمنظومة العدالة الجنائية.