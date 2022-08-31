أوقاف خان يونس تنفذ جولة دعوية لعدد من مخاتير العائلات بالمحافظة

خان يونس- الرأي

نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف خان يونس جولة دعوية لمجموعة من مخاتير المحافظة، في إطار تعزيز الخطاب الإصلاحي بين الناس، بمشاركة مدير المديرية د. محمد الغلبان، ولفيف من الدعاة والوعاظ.

وأوضح الغلبان أن الجولات الدعوية تهدف إلى مناقشة التعاون المشترك والحث وتعزيز أواصر المحبة والتسامح بين أوساط المجتمع.

وأشار إلى أن الأوقاف تفتح آفاقاً واسعة للعمل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأمني والمحلي ووجهاء العشائر وقادة الرأي العام، لزيادة الترابط بين الناس.

ولفت إلى أن مديريته تشارك بشكل فاعل في فعاليات مجتمعية ومؤسساتية موسعة على مستوى المحافظة لتعزيز الترابط المجتمعي.