الزكاة بالأوقاف تُنَفذ مشروع كسوة المدارس

غزة- الرأي



نفذت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشروع توزيع كسوة المدارس استهدفت (3043) طفل من أبناء الأسر المتعففة على مستوى محافظات قطاع غزة، بتكلفة (170.660) شيكل، بتمويل كريم فاعلي خير من الداخل والخارج.



بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم، أن إدارته مستمرة في تسويق المشاريع الإغاثية لدعم الطلاب وإعانتهم على استكمال المسيرة التعليمية، موضحاً أن آلية التوزيع تمت من خلال لجان الزكاة المنتشرة في قطاع غزة وتوريد مقاسات متعددة من الكسوة لكل لجنة بحيث يتسنى لكل أسرة اختيار المقاسات المناسبة لأبنائهم.



يُذكر أن الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف تنفذ مشاريع كسوة المدارس كل عام وتوفر ما يلزم الطالب المحتاج لبدء عامه الدراسي من ملبس وقرطاسية.