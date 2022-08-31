الإعلام الحكومي والأوقاف يبحثان تطوير العمل الإعلامي

غزة- الرأي

بحث المكتب الإعلام الحكومي مع وفدٍ من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سبل التعاون المشترك بما يخص آليات تطوير العمل الإعلامي بوزارة الأوقاف مع المكتب الإعلامي الحكومي، ومناقشة ترتيبات عقد لقاء مجتمعي يضم كافة الفئات مع وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا مع نخبة مجتمعية تضم كافة الفئات.

جاء ذلك، خلال استقبال المكتب الإعلام الحكومي صباح اليوم الأربعاء وفداً من إعلام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وضم الوفد كلاً من أنور أبو شاويش الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورمزي النواجحة مدير إذاعة القرآن الكريم، وإكرامي المدلل مدير دائرة الإعلام في الوزارة، ورئيس قسم العلاقات أ. أيمن عواد, والاعلامية أ. ربا قنوع، وكان في استقبال الوفد محمد حبيب مدير التنسيق بين الوزارات الحكومية ومحمود الفرا مدير العلاقات العامة والإعلام.

واستعرض مدير عام العلاقات العامة والإعلام أبو شاويش الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في العديد من الملفات الوقفية والمشاريع الإغاثية ودورها في الارتقاء بالمجتمع, منوهاً إلى تنفيذ لقاء بمشاركة كافة النخب المجتمعية يساهم بشكل كبير في تحقيق رسالة الأوقاف نحو بناء مجتمع واع.



من جهته أشاد مدير التنسيق بين الوزارات الحكومية أ. محمد حبيب بمستوى النجاح الذي حققته الأوقاف, مبديا استعداد المكتب الاعلامي الحكومي لتعزيز التعاون بما يخدم الرسالة الحقيقة للوزارة وإيصال رسالتها الدعوية بالشراكة مع كافة الجهات الإعلامية والنخب المجتمعية ونشطاء التواصل.



