القضاء يفتتح البرنامج التدريبي لعدالة الأحداث

غزة- الرأي:

افتتح رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار أكرم كلاب اليوم الأول من البرنامج التدريبي بعنوان “عدالة الأحداث” بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، والتي تستهدف مجموعة من السادة القضاة لمحكمتي البداية والصلح في مدينة غزة.

ورحب المستشار كُّلاب بالسادة القضاة والمستشار والخبير القانوني أ. فداء الحمود، مؤكدًا بأن هذا اللقاء هو استكمال للبرنامج التدريبي ضمن مشروع تحسين الوصول للعدالة (برنامج العون القانوني “سواسية 2”).

وأوضح كُّلاب بأن التعاون مع نقابة المحامين جاء لبلورة العمل المشترك بهدف تطوير عملية التطبيق الأمثل للقوانين؛ لاسيما قانون الأحداث رقم (2) سنة 1937 وقانون الطفل الفلسطيني رقم (7) سنة 2004.

وأفاد كٌّلاب بأن تطوير القوانين وآليات تطبيقاها تستجيب لمصالح الأطفال من خلال ضرورة التعرف على أسباب جنوح الأحداث وآليات التعامل النفسي والاجتماعي مع فئة الأحداث.

ونوه كٌّلاب إلى ضرورة التعرف على مفهوم العدالة الإصلاحية وفقًا لقانون الأحداث والأطفال والمعايير الدولية وسن المسؤولية الجزائية ومفهوم الوساطة في عدالة الأحداث.

وأشار إلى أن اللقاءات الدورية تسفر عن التطبيق السليم للنصوص القانونية بهدف التطوير والنهضة المجتمعية وتخفيف التراكم القضائي، مشددًا على ضرورة توحيد المصطلحات والمفاهيم التي لها علاقة بقانون الأحداث وقانون الطفل بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للأحداث.