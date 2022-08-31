بلدية جباليا النزلة تناقش مبادرة شبابية لتطوير منطقة حي السلام

غزة- الرأي:

ناقشت بلدية جباليا النزلة ولجنة حماية حي السلام، صباح اليوم الأربعاء، أبرز المشكلات التي تعاني منها منطقة حي السلام شرق مدينة جباليا من مناطق النفوذ، ضمن مبادرة شبابية لتطوير الحي وتحسين الواقع المعيشي لسكانه.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها وفد شبابي من لجنة حماية حي السلام لرئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، لمناقشة أبرز المشكلات التي تعاني منها المنطقة، وكيفية العمل على حلها.

وناقش الطرفان أبرز المشكلات التي تعاني منها المنطقة وسكانها، خصوصًا الأشخاص ذوي الإعاقة، (كمشكلات الشارع الرئيسي في المنطقة ومشكلة الشارع المتفرع "سندة البشية")، وكيفية العمل على حلها كتعبيد للطرق وإعادة تأهيلها وصيانتها وتركيب الإنارة اللازمة فيها، وصولًا إلى تطوير شبكات المياه والصرف الحي.

بدوره، أكد رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار سعي البلدية في حل المشكلات التي تعاني منها منطقة حي السلام، وذلك في إطار العمل على خدمة المواطنين في مناطق النفوذ من أجل تقديم خدمة أفضل لهم، ما يساهم في تحسين الواقع البيئي والمعيشي في المدينة.

