وكالة الرأي الفلسطينية "محمود أبو سبيتان" يتوج بالمركز الأول في ماراثون الحرية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: انتصار الأسير عواودة تثبت قوة عزيمة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا النزلة تناقش مبادرة شبابية لتطوير منطقة حي السلام وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يفتتح البرنامج التدريبي لعدالة الأحداث وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عواودة يُعلق إضرابه بعد تحديد موعد للإفراج عنه وكالة الرأي الفلسطينية فشل محادثات فتح مكتب قنصلي "إسرائيلي" في الدوحة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية تُنهي قضية فتاتي عائلة "الطويل" وكالة الرأي الفلسطينية القانوع: منع الاحتلال دخول المراقبين محاولة للتغطية على جرائمه وكالة الرأي الفلسطينية مصرع مواطن جراء تعرضه لصعقة كهربائية بمخيم البريج وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى: انتصار الأسير عواودة تثبت قوة عزيمة الأسرى

31 آب / أغسطس 2022 09:10

الأسير خليل عواودة ينتصر على ظلم الاحتلال
الأسير خليل عواودة ينتصر على ظلم الاحتلال

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى بغزة، إن انتصار الأسير خليل عواودة هو انتصار لكل الشعب الفلسطيني، ويثبت مجدداً ان إرادة وعزيمة الأسرى أقوى من جبروت وظلم الاحتلال. 

 حيث  علق  الأسير خليل محمد عواودة  إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتصب مساء اليوم، أن قضية الأسير عواودة انتهت ولكن القضية الأم المتمثلة في الإعتقال الإداري لم تنتهي بعد.

ودعت وزارة الأسرى والمحررين، بضرورة تكثيف الجهود القانونية والسياسية لوقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟