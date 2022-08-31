وزارة الأسرى: انتصار الأسير عواودة تثبت قوة عزيمة الأسرى

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى بغزة، إن انتصار الأسير خليل عواودة هو انتصار لكل الشعب الفلسطيني، ويثبت مجدداً ان إرادة وعزيمة الأسرى أقوى من جبروت وظلم الاحتلال.

حيث علق الأسير خليل محمد عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتصب مساء اليوم، أن قضية الأسير عواودة انتهت ولكن القضية الأم المتمثلة في الإعتقال الإداري لم تنتهي بعد.

ودعت وزارة الأسرى والمحررين، بضرورة تكثيف الجهود القانونية والسياسية لوقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي.