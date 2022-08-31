"محمود أبو سبيتان" يتوج بالمركز الأول في ماراثون الحرية

غزة- الرأي



تُوِّج محمود أبو سبيتان بالمركز الأول في ماراثون الحرية، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء في مدينة غزة، بمشاركة ما يزيد عن (600) متسابق من كافة الفئات العمرية، بتنظيم وإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى لمسافة 5 كم.

وتميز الحدث الرياضي برعاية المركز الثقافي الماليزي بمناسبة الذكرى الـ65 لاستقلال ماليزيا، بمواكبة الشرطة وتأمين مسار السباق الذي جاب شوارع غرب مدينة غزة، مع متابعة المواطنين على جنبات الطريق، والاهتمام الإعلامي الكبير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي تابعت المشاركة الواسعة من الرياضيين، الذين تجمعوا من كافة محافظات غزة.



وجرت مراسم التتويج بحضور جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومحمد نادر النوري قمر الزمان مدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وتامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، وماهر شحادة ممثلا عن اللجنة الأولمبية، والرائد إبراهيم اللي مدير عمليات الشرطة.



وحصل الفائز الأول محمود أبو سبيتان على كأس ومكافئة مالية بقيمة 2000 دولار، بينما حاز الثاني علام العمور على كأس وجائزة بقيمة 1500 دولار، وتامر قاعود المركز الثالث بقيمة 1000 دولار.



بينما حصل أصحاب المراكز من الرابع حتى الثالث عشر على مكافأة بقيمة 100 دولار، وهم على التوالي:



خليل الترابين، نعيم عباس، خليل المصري، أحمد أبو نصير، علاء أبو حصيرة، عمرو أبو السعيد، خليل عبد العال، محمد الجاروشة، هاشم أبو عمرو، حسين عابد.

تهنئة ماليزيا

وفي كلمة مسجلة لمساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، هنأ فيها ماليزيا في ذكرى استقلالها.

وأشاد بالشعب والحكومة الماليزية، وما يقدمونه من دعم للشعب الفلسطيني، وثمن دور مؤسسة أحباء غزة ماليزيا والجهد الذي يبذله محمد نادر النوري قمر الزمان في العديد من برامج الإغاثة ومساعدة المحتاجين والشراكة مع الوزارات في الكثير من برامج البناء والتطوير، كما حيا دور المركز الثقافي الماليزي في دعم البرامج الرياضية ومنها ماراثون الحرية.



جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة شكر أحباء غزة ماليزيا على دورها في تنظيم الماراثون، وشكر اتحاد ألعاب القوى والشرطة ووحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة على إنجاح الماراثون، كما بارك للفائزين وتمنى لهم تحقيق المزيد من الإنجازات وتمثيل فلسطين في المحافل الدولية.



دعم أكبر للرياضة



بدوره نقل محمد نادر النوري رئيس مؤسسة أحباء غزة ماليزيا تحيات الشعب الماليزي للشعب الفلسطيني، وشكر كل المشاركين في إنجاح الماراثون، وقال:" رأيت أمام عيني حماسة الشباب وجهودهم وشجاعتهم رأيت أول متسابق يجري حافي الأقدام وهو يحمل في ذهنه كيف سيسعد أبناءه وعائلته بالفوز والتتويج بالماراثون شاهدت حجم الفرحة ونشوة الانتصار رغم الصعاب والظروف التي يعيشها أهل غزة".



وأضاف قمر الزمان أن الرياضة في فلسطين ليست مجرد رياضة بل تفريغ نفسي ومجموعة قصص نجاح وتحقيق الأحلام وقال:" نتيجة مما رأينا اليوم لابد أن ندعم ونمول الرياضة بشكل أكبر، سنعمل من الآن عبر المركز الثقافي مع الرياضيين والاتحادات ونعدكم بالدعم الأوسع في السنوات القادمة ونعلن عن تنفيذ الماراثون سنويًا وبإذن الله في وقت عاجل ماراثون الحرية من غزة إلى الأقصى".



وأشار إلى الماراثون سيكون لمسافة أكبر وإتاحة الفرصة للشباب بشكل أنسب للكشف عن الإبداعات والمواهب الفلسطينية".