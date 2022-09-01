" زقوت": الصحة تحرص على تجويد خدمات الباطنة لعلاج المرضى

غزة- الرأي



أكد د. محمد زقوت مدير عام المستشفيات على أن خدمات الباطنة المختلفة في مجمع الشفاء الطبي من العناوين التي تعكس حجم العمل والإنجاز.

جاء ذلك خلال حضوره اللقاء الصباحي برفقه مدراء ادارته، ومدير عام المجمع د. محمد أبو سلمية ود. رأفت لبد مدير مستشفى الباطنة ومدراء ورؤساء أقسام المجمع.



كما وأكد على حرص الوزارة تجويد كافة خدمات الباطنة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، كما واستمع لكافة الملاحظات والتوصيات التي قدمتها الطواقم الطبية لتحسين الخدمة المقدمة للمريض، مثمنا الدور الكبير للطواقم الطبية خاصة خلال موجه كورونا والتي كانت خط الدفاع الأول في استقبال الحالات وأحدثت فارق في تقديم الخدمة، كما وتم مناقشة مشروع مبني مستشفى الباطنة ومركز زراعة الكلى.

بدوره، أعرب د. أبو سلمية عن فخره بالخدمات الصحية التي يقدمها المجمع خاصة في أقسام الباطنة المختلفة والتي تعد الخدمة الأم على مستوى المجمع.

وفي نهاية اللقاء قام د. زقوت والوفد المرافق بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل فى قسم الكلية الصناعية وقسم الصدرية وأقسام الباطنة المختلفة ولوحدة مناظير الجهاز الهضمي ودائرة الباثولوجي وقسم عمليات اليوم الواحد والعيادات الخارجية لمستشفى الباطنة ومبنى القدس، واستمع خلالها الى أراء وملاحظات الطواقم الطبية والتمريضية والمرضى.