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التعليم تعلن عن بدء التسجيل في برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي

01 أيلول / سبتمبر 2022 10:41

التعليم تعلن عن بدء التسجيل في برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي
التعليم تعلن عن بدء التسجيل في برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي

غزة-الرأي


أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة – الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات عن بدء التسجيل في برنامجي محو الأمية والتعليم الموازي.

وأوضحت أن برنامج محو الأمية هو أحد برامج تعليم الكبار الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم العالي والذي يستهدف الفئة التي لم تتوفر لها فرصة التعليم الأساسي والذين لم يتقنوا القراءة والكتابة.

وتكون مدة دراسة البرنامج سنتان موزعة على أربعة فصول بواقع (3) أيام أسبوعياً وثلاث حصص يومياً، ويمنح الناجح في نهاية العامين مصدقة نجاح تعادل الصف السادس الأساسي، حيث يلتحق الناجح بعدها ببرنامج التعليم الموازي.

وللتسجيل في البرنامج يمكن مراجعة أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم، حيث يستمر التسجيل في البرنامج حتى 2022/9/29.

أما برنامج التعليم الموازي وهو أحد برامج تعليم الكبار الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم العالي ويستهدف الطلبة الحاصلين على شهادة الصف السادس الأساسي أو شهادة محو الأمية وتعليم الكبار ومنعتهم ظروفهم استكمال دراستهم.

وتكون مدة الدراسة في البرنامج سنتان متتاليتان موزعة على أربعة فصول بواقع (3) أيام أسبوعياً، وثلاث حصص يومياً، ويمنح الناجح في نهاية العامين الدراسيين مصدقة بإتمام الدراسة في البرنامج تعادل امتحان المستوى للصف التاسع الأساسي تمكنه الالتحاق بالصف العاشر إذا كان عمره أقل من (18) سنة، أما إذا كان عمره أكثر من (18) سنة فإنه يتوجه لتقديم امتحان الثانوية العامة دراسة خاصة أو التسجيل في برنامج الثانوية العامة (دراسات مسائية).

وللتسجيل في برنامج التعليم الموازي من خلال مراجعة أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم، ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 2022/9/29م.

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