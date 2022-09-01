الأشغال تبحث مع قوافل الخير سُبل التعاون في مجال الإعمار

غزة- الرأي



بحثت وزارة الأشغال العامة والإسكان سُبل التعاون المشترك مع جمعية قوافل الخير في مجال إعادة إعمار المنازل المدمرة، وكان في استقبال وفد الوزارة أ. منصور ريان رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.



وناقش الطرفان الأوضاع العامة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة، والتحديات التي تواجه وزارة الأشغال في مجال إعمار المنازل المدمرة وترميم منازل الفقراء في ظل الحصار المفروض على القطاع.



واستعرض الوفد بعض مشاريع الوزارة التي تتقاطع مع عمل الجمعية، لإمكانية جلب الدعم اللازم ليستفيد منها أكبر قدر من المواطنين.



من جانبه شكر وفد الوزارة ريان، وفريق عمل الجمعية، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية في مجال الإعمار والترميم.



بدوره رحب رئيس مجلس إدارة جمعية قوافل الخير منصور ريان، بالوفد الزائر وأثنى على جهود وزارة الأشغال في خدمة المواطنين والسعي الدائم لتلبية احتياجاتهم.

وأكد على سعي الجمعية الدائم، لتقديم كل ما يمكن في سبيل تخفيف آثار العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة.



وشدد على أن قوافل الخير منفتحة على كافة الوزارات، في سبيل التطور والعمل بصورة راقية في خدمة المجتمع.



ومن الجدير ذكره أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بالعديد من الزيارات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف ترسيخ مبدأ الشركة و التعاون بما يخدم أبناء شعبنا.