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مكتب "المراقب العام" يُنجز 161 شكوى للمواطنين خلال أغسطس

01 أيلول / سبتمبر 2022 11:41

مكتب "المراقب العام" يُنجز 161 شكوى للمواطنين خلال أغسطس
مكتب

غزة-الرأي

أنجز مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني 161 قضية وشكوى للمواطنين خلال شهر أغسطس الماضي، من مجموع الشكاوى واردة وجاهياً وإلكترونياً.

وتتعلق الشكاوى بادعاء تجاوزات من قبل منتسبي الوزارة وأجهزتها بحق مواطنين، أو شكاوى متعلقة بمظالم أو مظالم أو قضايا خلافية أخرى.

وذكر التقرير أن مكتب المراقب العام نظم 125 زيارة رقابية وميدانية على الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بالوزارة خلال شهر أغسطس، شملت مقار وحواجز أمنية وشرطية، ومراكز التأهيل والإصلاح، وزيارات لمعابر ومنافذ قطاع غزة.

وأوضح أن مكتب المراقب العام أعدّ 9 تقارير رقابية، ومهنية حول أداء بعض الأجهزة والإدارات المركزية، بالإضافة لتشكيل لجنتي تحقيق وتقصّ للحقائق.

وقدّم مكتب المراقب العام وفق التقرير؛ 29 استشارة وإفادة قانونية، وشارك في عدد من الدورات والورش المُتعلقة باختصاص عمله.

يذكر أن مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني هو الجهة الرقابية المخولة قانوناً بالرقابة على أداء مكونات الوزارة كافة، ومعالجة أية شكاوى خارجية متعلقة بتجاوزات خلال إنفاذ القانون، سواء من قبل الأجهزة والإدارات أو ضباط ومنتسبي الوزارة.

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