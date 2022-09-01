مدير عام الصيدلة يتحدث عن تفاصيل مبادرة الدواء المدعوم

غزة - الرأي

قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة أشرف أبو مهادي إن مبادرة دعم الدواء التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، تقوم بالأساس على خفض أسعار الأدوية التي تستوردها شركات الأدوية المحلية.

وأضاف أبو مهادي في مقابلة مع وكالة "الرأي" أن المبادرة تهدف إلى توفير الأدوية غير المتوفرة في الصيدليات ويحتاجها المريض، وبأسعار ورسوم متقاربة لأسعار الدواء الذي يُصرف من صيدليات الوزارة، مبيناً أن هذا العمل تم بالتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي، وبعض شركات الأدوية.

وأشار إلى أن المبادرة نجحت بتوفير 24 صنفاً دوائياً وبأسعار رمزية، والتي غالباً لا تتوفر في مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، موضحا أنه بإمكان المريض الحصول على الدواء المدعوم من القطاع الخاص، ما يخفف عليه من تحمل التكاليف الباهظة عند شراء الدواء.

وبين أبو مهادي، أن أكثر من 7600 مريضا استفادوا من هذه المبادرة في النصف الأول من هذا العام، والتي بدأت بالمئات كمرحلة أولى إلى أن وصلت لآلاف المرضى في مراحل لاحقة.

وذكر أن هذا العدد من المستفيدين يمثل 35% من مجموع عدد المستهدفين في المرحلة الأولى من هذه المبادرة، مؤكداً أن وزارة الصحة بصدد تطوير وتوسيع هذه المبادرة وزيادة عدد الأصناف المخفضة والتي يتم توفيرها في معظم صيدليات قطاع غزة.