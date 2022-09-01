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التعليم يشرع بالخطة التنفيذية لتطبيق ميثاق خدمة متلقي خدمات الوزارة

01 أيلول / سبتمبر 2022 12:13

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ خطة "ميثاق خدمة متلقي خدمات وزارة التربية والتعليم العالي"، ويذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أقرت الوثيقة المرجعية لميثاق خدمة متلقي الخدمات الحكومية.

وبناءً عليه أعدت وزارة التعليم خطة تنفيذية لتطبيق ميثاق خدمة متلقي خدمات وزارة التربية والتعليم العالي على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس تضمنت العديد من البرامج والأنشطة والإجراءات أهمها إعداد ونشر الميثاق بمختلف الوسائل، وطباعة أكثر من (2500) نسخة من كتيب الميثاق وتعميمه على الجهات ذات العلاقة من موظفين ومتلقي الخدمة، وتوعية مقدمي الخدمة من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية لتطوير الخدمات والإجراءات والعمل على حوسبتها، بالإضافة إلى إعداد آليات وأدوات لقياس رضى متلقي الخدمة بشكل دوري.

ويهدف الميثاق إلى ضمان تقديم الخدمات وفق معايير الجودة، وتعريف متلقي الخدمة بحقوقه وواجباته تجاه وزارة التربية والتعليم العالي، وتعريف متلقي الخدمة بالوسائل المتاحة لتقديم المقترحات والشكاوى والاستفسارات، والتعريف بحقوق وواجبات وزارة التعليم تجاه متلقي الخدمة، وتوفير الأدوات المناسبة لقياس مستوى الرضى.

وقال أ. عبد السلام أبو مسامح مدير تطوير الأداء المؤسسي أنه في هذا الإطار نظمت الوحدة لقاءات تدريبية على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس بعنوان "ميثاق خدمة متلقي خدمات وزارة التربية التعليم العالي"، بهدف تعزيز مفهوم الجودة لدى مقدمي خدمات الوزارة وإكسابهم المهارات المطلوبة وتعزيز المفاهيم الإيجابية لديهم لتقديم خدمة مميزة وكسب ثقة متلقي الخدمة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأنشطة الأخرى التي سيتم تنفيذها لضمان تنفيذ جميع بنود الميثاق وصولاً إلى أعلى درجات الرضى لدى متلقي الخدمة، وبين أنه تم نشر ميثاق الخدمة في كافة أمكان تقديم الخدمة في الوزارة والمديريات والمدارس، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

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