التعليم تناقش برامج التوعية المرورية لطلبة المدارس ورياض الأطفال

غزة- الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي خطة تنفيذ برامج في التوعية المرورية لطلبة المدارس ورياض الأطفال في محافظات قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة بغزة بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي تضم وزارات التعليم والداخلية والمواصلات.

وشارك في اللقاء عن وزارة التعليم د. عبد الكريم المجدلاوي، ود. ليندا حرب، ود. شرين المصري، وأ. ناهض الخطيب، ومن وزارة المواصلات أ. زياد الرقب، وأ. نضال العبادلة، ومن وزارة الداخلية أ. جهاد الشعراوي، وأ. أحمد أبو طبيخ، و أ. جهاد رضوان.

وتمركز اللقاء على وضع برنامج توعوي متكامل يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الطلبة والتقليل من الحوادث المرورية.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية في المديريات التعليمية السبعة من أقسام الصحة المدرسية ومشرفات رياض الأطفال ودائرة التوعية المرورية بوزارة المواصلات وضباط المعهد المروري لعمل جداول لزيارات المدارس من أجل إعطاء المحاضرات التوعوية فيها وتسهيل المهام لهذه اللجان لبدء العمل.