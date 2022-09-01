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التعليم في شرق خانيونس يُكرّم المشاركين في سرد القرآن الكريم

01 أيلول / سبتمبر 2022 12:19

خانيونس- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في تكريم المشاركين في سرد القرآن الكريم على جلسة واحدة ضمن مشروع" صفوة الحفاظ".

وحضر اللقاء أ. سعيد قديح مدير التربية والتعليم، أ. جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف، ود. عبد القادر أبو فسيفس رئيس قسم العلاقات العامة، أ. حنان نصار مشرفة التربية الإسلامية، أ. نجوى مصبح مديرة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات، والمكرمين (أ. يحيى الأغا مشرف اللغة الإنجليزية، الطالبة آمنة الشواف من مدرسة الخنساء الثانوية للبنات).

وفي كلمته أوصى قديح المكرمين بتعاهد القرآن الكريم مع معلميهم وشيوخهم، والحرص على التقدم في التحصيل الدراسي لينالوا الخير في الدنيا والآخرة، وأكد قديح أن وزارة التعليم ومديرية شرق خان يونس لا تدخر جهدًا في تعزيز الثقافة الإسلامية لدى الطلبة؛ وخلق جيل واعٍ بقراءة القرآن الكريم وحفظه ومتدبرًا لمعانيه.

وأوضح أن هذا التكريم يأتي لتعزيز حفظ القرآن الكريم لدى العاملين في المديرية والطلبة في المدارس.

ومن ناحيته أكد الأغا على مكانة حفظة القرآن الكريم في الدنيا والآخرة، ووجه شكره الجزيل لدار القرآن الكريم لجهودها المبذولة في هذا المضمار، ورعايتها الخاصة للحافظين والحافظات.

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