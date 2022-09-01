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الصحة: عائلة " صلاح" تشيد بعمل الطواقم الطبية بمستشفى العيون

01 أيلول / سبتمبر 2022 12:47

عائلة " صلاح" تشيد بعمل الطواقم الطبية بمستشفى العيون
عائلة

غزة- الرأي


أشاد والد الشاب محمد صلاح بكفاءة ومهارة الطواقم الطبية العاملة في مستشفى العيون وتعاملهم الإنساني مع حالة نجله، جاء ذلك خلال زيارة العائلة لإدارة المستشفى.


وقال: "الحمد لله ان رد لابني بصره بفضله تعالى ومن ثم جهود ومثابرة ومتابعة الأطباء في مستشفى العيون، معبرا عن سعادته الغامرة وثقته الكبيرة في الطواقم الطبية المحلية التي استطاعت معرفة التشخيص لحالة ابنه، ولفت الى أنه تنقل بين المراكز الطبية في رحلة علاج خارج قطاع غزة دون الوصول إلى تشخيص دقيق". 


وبحسب ما أفاد الطبيب المعالج انه تم التعامل مع حالة محمد بفرضية تشخيص صفرية مع قناعة الطواقم الطبية ان المريض لا يحتاج إلى التحويل للعلاج بالخارج وتمت إجراءات التشخيص من خلال الفحوصات الدقيقة والمكثفة واتباع بروتوكول علاج خاص إلى أن استعاد الشاب بصره دون الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي.


  بدوره أثني مدير مستشفى العيون د.ماجد حمادة، على هذه اللفتة الكريمة، معربا عن فخره بأداء الطواقم الطبية بالمستشفى، متمنيا لهم النجاحات الدائمة للوصول إلي أعلي جودة في تقديم الخدمة الصحية.

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