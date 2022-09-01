وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يدمرون أنابيب مياه شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش الإرشاد الأكاديمي والتقييمات في الكليات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة الوسطى تنهي خلافين ماليين بقيمة 10000 دولار وكالة الرأي الفلسطينية مدير شرطة الوسطى: نتخذ الإجراءات القانونية في كافة القضايا الواردة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: عائلة " صلاح" تشيد بعمل الطواقم الطبية بمستشفى العيون وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تضبط كمية من المفرقعات النارية بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في شرق خانيونس يُكرّم المشاركين في سرد القرآن الكريم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش برامج التوعية المرورية لطلبة المدارس ورياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يشرع بالخطة التنفيذية لتطبيق ميثاق خدمة متلقي خدمات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام الصيدلة يتحدث عن تفاصيل مبادرة الدواء المدعوم
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال استقباله النائب العام

مدير شرطة الوسطى: نتخذ الإجراءات القانونية في كافة القضايا الواردة

01 أيلول / سبتمبر 2022 12:52

مدير شرطة الوسطى: نتخذ الإجراءات القانونية في كافة القضايا الواردة
مدير شرطة الوسطى: نتخذ الإجراءات القانونية في كافة القضايا الواردة

الوسطى- الرأي

أكد العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة محافظة الوسطى، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في القضايا والمعاملات الواردة للمراكز الشرطية، مبيناً الدور التكاملي بين الشرطة والنيابة العامة.

جاء ذلك، خلال استقباله النائب العام المستشار محمد النحالش، ووفداً من النيابة العامة ضم رئيس نيابة الوسطى وعدداً من وكلاء النيابة.

بدوره ثمَّن النائب العام المستشار محمد النحال الجهود التي تبذلها قيادة شرطة المحافظة في إنفاذ القانون، وسرعة تنفيذ المعاملات الخاصة بالمواطنين، والحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟