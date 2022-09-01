مدير شرطة الوسطى: نتخذ الإجراءات القانونية في كافة القضايا الواردة

الوسطى- الرأي

أكد العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة محافظة الوسطى، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في القضايا والمعاملات الواردة للمراكز الشرطية، مبيناً الدور التكاملي بين الشرطة والنيابة العامة.

جاء ذلك، خلال استقباله النائب العام المستشار محمد النحالش، ووفداً من النيابة العامة ضم رئيس نيابة الوسطى وعدداً من وكلاء النيابة.

بدوره ثمَّن النائب العام المستشار محمد النحال الجهود التي تبذلها قيادة شرطة المحافظة في إنفاذ القانون، وسرعة تنفيذ المعاملات الخاصة بالمواطنين، والحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار.