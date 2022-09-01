التعليم تُناقش الإرشاد الأكاديمي والتقييمات في الكليات بغزة

غزة- الرأي



عقدت الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني اجتماعاً لمناقشة العديد من ملفات العمل المهمة مع ممثلي كلية فلسطين التقنية، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

وحضر اللقاء م.عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني، وأ. محمود شعت رئيس قسم الشؤون الأكاديمية و م. خلدون محمد رئيس قسم التطوير و أ.محمد نعيم رئيس قسم شؤون الكليات و أ. أحمد قفه.

وتناول الاجتماع مناقشة ملف الإرشاد الأكاديمي وأثر ذلك على الطلبة وتحسين أداءهم، وكذلك تم الاطلاع على تجربة الكليتين في التدريب الميداني للطلبة، وكيفية استثمار هذا الأمر في فتح آفاق لدى الطلبة، كما تم الحديث عن آليات تقييم أداء للأكاديميين وكيفية تطوير الإجراءات ووتفعيل آليات المتابعة والتقييم لمخرجات تقييم الأداء.

واتفق الحضور على عقد لقاء موسع لتبادل الخبرات في الملفات المختلفة وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتدريب الميداني وتقييم أداء الأكاديميين.



