المعهد المروري يفتتح دورة تخصصية بعنوان "تأهيل ضابط مرور"

افتتحت دائرة الإرشاد والتدريب المروري بشرطة المرور والنجدة دورة تدريبية تخصصية بعنوان "تأهيل ضابط مرور".
وضمت الدورة مسؤولي شفتات الدوريات الثابتة والمتحركة والإسناد في مرور محافظة غزة ومسؤولي شفتات الدوريات الثابتة في دائرة النجدة.
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