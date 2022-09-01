المعهد المروري يفتتح دورة تخصصية بعنوان "تأهيل ضابط مرور"

08:271200 أسير يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

13:00هنية: المقاومة مستعدة لخوض أي ميدان دفاعًا عن الأسرى

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