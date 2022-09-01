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المعهد المروري يفتتح دورة تخصصية بعنوان "تأهيل ضابط مرور"

01 أيلول / سبتمبر 2022 12:59

المعهد المروري يفتتح دورة تخصصية بعنوان "تأهيل ضابط مرور"
المعهد المروري يفتتح دورة تخصصية بعنوان

غزة- الرأي

افتتحت دائرة الإرشاد والتدريب المروري بشرطة المرور والنجدة دورة تدريبية تخصصية بعنوان "تأهيل ضابط مرور".

وضمت الدورة  مسؤولي شفتات الدوريات الثابتة والمتحركة والإسناد في مرور محافظة غزة ومسؤولي شفتات الدوريات الثابتة في دائرة النجدة.

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