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الوزارة قدّمت التهاني والتبريكات للفائزين:

فوز معلمين ومعلمات فلسطينيين بلقب "معلم مايكروسوفت الخبير "

01 أيلول / سبتمبر 2022 01:04

فوز معلمين ومعلمات فلسطينيين بلقب معلم مايكروسوفت الخبير للعام 2022-2023
فوز معلمين ومعلمات فلسطينيين بلقب معلم مايكروسوفت الخبير للعام 2022-2023

غزة- الرأي

فاز عدد من المعلمين والمعلمات الفلسطينيين بلقب معلم مايكروسوفت الخبير للعام 2022-2023 وهو إنجاز مهم للمعلم الفلسطيني في مجال الألقاب والمشاركات والجوائز الدولية.

وشهادة المعلم الخبير جائزة عالمية تمنح من قبل مايكروسوفت للمعلمين المبدعين من خلال الانضمام إلى مجتمع مايكروسوفت.

ويعمل مجتمع مايكروسوفت على تطوير المعلم مهنياً، بتبادل الخبرات مع عدد كبير من خبراء مايكروسوفت وتطبيقاتها، ومن أهمها تطبيقات التعلم عن بعد.
وقد تمكن المعلمون من الحصول على اللقب بعد التسجيل في المسابقة الدولية عبر موقعها الرسمي وإتمام خطوات التسجيل وانهاء دورات تدريبية مكثفة واجتياز اختبارات إضافة لتقديم أعمال وإنجازات إبداعية متنوعة.

وفي هذا الإطار قدّم مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التعليم أ. أحمد عايش النجار،  التهاني للمعلمين الذين حصلوا على لقب معلم خبير مايكروسوفت، موضحاً أن الوزارة تُشجّع المعلمين على تقديم المبادرات النوعية التي تُفيد العملية التعليمية إضافة إلى تشجيع المعلمين على المشاركة الدولية ورفع اسم فلسطين في المحافل الدولية.

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