التنمية الإجتماعية ومركز العودة يناقشان إدارة الضغوط النفسية

الوسطى- الرأي

عقد مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الإجتماعية في النصيرات بالوسطى، بالتعاون مع مركز العودة المجتمعي ورشة عمل بعنوان "إدارة الضغوطات النفسية".



وتم خلال الورشة مناقشة كيفية إدارة الضغوط النفسية، و تعريف الضغط النفسي، وأسبابه ، والأعراض التي تصحابه، و كيفية التعامل معه، وآليات التحكم به وسبل التكيف معه إضافة إلى التقبل ونصائح عامة للتخفيف من الضغوطات النفسية .



كما تم الإشارة بأنه قد تكون الضغوطات النفسية خارج إرادة الإنسان ، ولكن تبقى إدارتها فن مفتاحه بيدنا جميعا ، كل ذلك في سبيل تحقيق معنى للحياة أفضل.