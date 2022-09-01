التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع موقع دنيا الوطن

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية بغزة مقر شركة "دنيا الوطن" وذلك لبحث سبل التعاون والتشبيك المستمر .



وكان في استقبال الوفد نائب المدير العام لدنيا الوطن محمد عيسى، والمدير الإداري والمالي آلاء النمر، ومدير التحرير هيثم نبهان.



وشمل وفد الوزارة كلا من مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالوزارة حسام الدجني ، ومدير العلاقات العامة عماد خلف والمتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت.



وتركز النقاش حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الوزارة ودنيا الوطن، لا سيما موضوع المناشدات التي تعطي دنيا الوطن لها مساحة كبير في موقعها.



وفي نهاية اللقاء أعرب وفد الوزارة عن شكره لما تقدمه دنيا الوطن من جهود إعلامية حثيثة في التغطية الصحفية للوصول للحقيقة وربط الشعب بالمسؤولين.