النائب العام يتفقد عمل شرطة المحافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، ومدير شرطة المحافظة الوسطى العميد ناصر أبو ناصر، على عمق العلاقة التشاركية بين أجنحة منظومة العدالة الجنائية، والتوافق والانسجام التّامّين بين النيابة العامة والمنظومة الشُّرَطيّة.

وشدد النحال على ضرورة استمرار العمل بروح الفريق في حمل رسالة العدالة السامية، وفق الأنظمة والقوانين السارية، التي تعزز عدالة الإجراء وترد الحقوق والمظالم لأصحابها؛ بما يحقق العدالة الناجزة التي يستحقها أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط.

جاء ذلك خلال زيارة النائب العام لشرطة المحافظة الوسطى، برفقة مدير نيابة الوسطى الجزئية المستشار علاء شبلاق، ووكيل ديوان النائب العام أ. إبراهيم كلش، ووكيل نيابة شرطة المعسكرات الوسطى أ. مهند قويدر، وكان في استقبالهم كُلاً من مدير شرطة المحافظة الوسطى العميد ناصر أبو ناصر، ونائبه العقيد سلمان أبو مغصيب، ومدراء مراكز الشرطة والإدارات في المحافظة.

وأثنى المستشار د. النحال، خلال الزيارة، على عمل شرطة المحافظة الوسطى، بعد أن هنّأ مديرها العميد أبو ناصر بتولّيه منصبه الجديد كمدير لشرطة المحافظة، وأكد أن الهدف الكبير من هذه الزيارات يقوم على الاطمئنان وتفقد سير العمل، وتوثيق العلاقات التشاركية والتكاملية بين النيابة العامة وجهاز الشرطة؛ وصولاً إلى الارتقاء بمنظومة العمل، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأشاد العميد أبو ناصر، خلال جولته الميدانية برفقة النائب العام والوفد المرافق له على مركز شرطة المعسكرات، بهذه الزيارات الميدانية، والتي من شأنها توطيد العلاقات وتحسين بيئة وجودة العمل، حيث كان في استقبالهم مدير مركز شرطة المعسكرات المقدم ماهر عقل، وعدد من الضباط مسئولي أقسام المركز وإداراته.