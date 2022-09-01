قيادة تدريب الداخلية تبحث التعاون مع "الصليب الأحمر"

غزة- الرأي

بحثت قيادة المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والامن الوطني، ممثلة بمديرها العام اللواء محمد خلف، الأربعاء، سُبل التعاون مع مسؤول البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة مريام مولر.

وهدف اللقاء، بمقر التدريب المركزي غرب مدينة غزة، مناقشة تطوير علاقة التدريب التخصصي في مجال العمل الشرطي في القانون الدولي الإنساني.

وكما تخلل اللقاء تقييم دورة "نحو المعايير الدولية لعمل الشرطة"، التي تم اختتامها مؤخراً، وبحث تنفيذ الخطة التدريبية للعام القادم 2023.

وأكدت السيدة مولر، خلال اللقاء، أن أجهزة الشرطة والأمن بقطاع غزة على وعي كامل وفهم حقيقي بمعايير القانون الدولي الإنساني في مجالات عمل الشرطة، وفي جانب التعامل مع المواطنين.

وأضافت أن أجهزة الأمن والشرطة بقطاع غزة تعمل بشكل مهني ومتقدم، وذلك بالاستناد للنماذج المقدمة في ورش العمل والدورات ومجمل مخرجاتها وآراء منتسبيها الذين يتولون مهام متقدمة في قيادة العمل الشرطي.

كما أشادت السيدة مولر بالشراكة مع مديرية التدريب في عملية التدريب القانوني، وشكرت اهتمام الوزارة بمتطلبات عملية التدريب، وتسهيل الإجراءات لتمكين الصليب الأحمر من تنفيذ أعماله في هذا المجال.

من جانبه، رحب اللواء محمد خلف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمنًا الجهود التي تقوم بها اللجنة على صعيد الخدمات التدريبية لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكد اللواء خلف التزام مديرية التدريب باتفاقية التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية، مُشدداً على أهمية إحداث مزيد من التطور في مجال التدريب خلال العام المقبل.