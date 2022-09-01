وكالة الرأي الفلسطينية الحصار يُنهك مرضى غزة ويحرمهم العلاج وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد ورشة عمل بخصوص دليل إجراءات الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يهنئ رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بمنصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عمر الأغا الثانوية بخانيونس تُنفّد وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يواصل عقد سلسلة من الدورات التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية قيادة تدريب الداخلية تبحث التعاون مع "الصليب الأحمر" وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يتفقد عمل شرطة المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع موقع دنيا الوطن وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية ومركز العودة يناقشان إدارة الضغوط النفسية وكالة الرأي الفلسطينية فوز معلمين ومعلمات فلسطينيين بلقب "معلم مايكروسوفت الخبير "
أخبار » الأخبار الحكومية

قيادة تدريب الداخلية تبحث التعاون مع "الصليب الأحمر"

01 أيلول / سبتمبر 2022 01:44

قيادة تدريب الداخلية تبحث التعاون مع "الصليب الأحمر"
قيادة تدريب الداخلية تبحث التعاون مع

غزةالرأي

بحثت قيادة المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والامن الوطني، ممثلة بمديرها العام اللواء محمد خلف، الأربعاء، سُبل التعاون مع مسؤول البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة مريام مولر.

وهدف اللقاء، بمقر التدريب المركزي غرب مدينة غزة، مناقشة تطوير علاقة التدريب التخصصي في مجال العمل الشرطي في القانون الدولي الإنساني.

وكما تخلل اللقاء تقييم دورة "نحو المعايير الدولية لعمل الشرطة"، التي تم اختتامها مؤخراً، وبحث تنفيذ الخطة التدريبية للعام القادم 2023.

وأكدت السيدة مولر، خلال اللقاء، أن أجهزة الشرطة والأمن بقطاع غزة على وعي كامل وفهم حقيقي بمعايير القانون الدولي الإنساني في مجالات عمل الشرطة، وفي جانب التعامل مع المواطنين.

وأضافت أن أجهزة الأمن والشرطة بقطاع غزة تعمل بشكل مهني ومتقدم، وذلك بالاستناد للنماذج المقدمة في ورش العمل والدورات ومجمل مخرجاتها وآراء منتسبيها الذين يتولون مهام متقدمة في قيادة العمل الشرطي.

كما أشادت السيدة مولر بالشراكة مع مديرية التدريب في عملية التدريب القانوني، وشكرت اهتمام الوزارة بمتطلبات عملية التدريب، وتسهيل الإجراءات لتمكين الصليب الأحمر من تنفيذ أعماله في هذا المجال.

من جانبه، رحب اللواء محمد خلف بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مثمنًا الجهود التي تقوم بها اللجنة على صعيد الخدمات التدريبية لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأكد اللواء خلف التزام مديرية التدريب باتفاقية التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية، مُشدداً على أهمية إحداث مزيد من التطور في مجال التدريب خلال العام المقبل.

قيادة تدريب الداخلية تبحث التعاون مع 2dc3c5dd-2b64-4d83-b66b-e091b79a4492 38d5cabf-13ee-46a0-9631-f1af74c52170
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟