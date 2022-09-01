مجمع الشفاء يواصل عقد سلسلة من الدورات التدريبية

غزة- الرأي

واصل قسم السلامة ومكافحة العدوى بالتعاون مع الدفاع المدني اليوم الخميس، التدريبي الثاني لمجموعة من الموظفين بمجمع الشفاء الطبي، وذلك استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبة بعنوان " مكافحة الحرائق و ادارة المخاطر".

و شمل التدريب جزء نظري وجزء عملي للتدريب على معدات وأدوات الاطفاء والانقاذ، من الحرائق والاستخدام الصحيح والسليم لها لتجنب أى مخاسر.

وأفاد د.سامي جبر مدير دائرة التطوير والتخطيط بالمجمع ان هذه الدورة جاءت بعد أن تم التنسيق لها من خلال الدائرة و جاري العمل على تقييم مستوى السلامة المهنية في المجمع.

يذكر أن الدكتور محمد ابو سلمية مدير عام المجمع يولي اهتماما خاص فيما يخص السلامة المهنية داخل المجمع.

وقد أعرب د.أبوسلمية عن شكره وتقديره العميق الى جهاز الدفاع المدني لدورهم البارز في خدمة شعبنا بكل فئاته ولكل من شارك في انجاح هذه الدورة ،داعيا الى الاستمرارية في عقد مثل هذه الدورات والمحاضرات التدريبية ليستفيد منها أكبر عدد من كوادر المجمع.