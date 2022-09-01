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مدرسة عمر الأغا الثانوية بخانيونس تُنفّد وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين

01 أيلول / سبتمبر 2022 01:55

مدرسة عمر الأغا الثانوية بخانيونس تُنفّد وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين
مدرسة عمر الأغا الثانوية بخانيونس تُنفّد وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين

خان يونس- الرأي

 نفذت مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين بمديرية خانيونس،  وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

ورفع الطلبة الشعارات والصور التي تُطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، والإفراج عن جميع الأسرى من السجون الاحتلالية.

يأتي هذا النشاط ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي استأنفت وزارة التعليم بغزة  بتنفيذه في المدارس مع العام الدراسي الجديد.

 حيث يهدف البرنامج  الذي طُبّق العام الماضي إلى غرس القيم الوطنية والإسلامية في نفوس الطلبة والتفاعل المدرسي مع القضايا والثوابت الوطنية الفلسطينية.

مدرسة عمر الأغا الثانوية بخانيونس تُنفّد وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين 304940991_3023146051310231_3338883496364134114_n 302254465_3023146021310234_956365091052501042_n
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