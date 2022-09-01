مدرسة عمر الأغا الثانوية بخانيونس تُنفّد وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين

خان يونس- الرأي

نفذت مدرسة عمر الأغا الثانوية للبنين بمديرية خانيونس، وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

ورفع الطلبة الشعارات والصور التي تُطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام، والإفراج عن جميع الأسرى من السجون الاحتلالية.

يأتي هذا النشاط ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي استأنفت وزارة التعليم بغزة بتنفيذه في المدارس مع العام الدراسي الجديد.

حيث يهدف البرنامج الذي طُبّق العام الماضي إلى غرس القيم الوطنية والإسلامية في نفوس الطلبة والتفاعل المدرسي مع القضايا والثوابت الوطنية الفلسطينية.