الحكم المحلي تعقد ورشة عمل بخصوص دليل إجراءات الوزارة

غزة- الرأي

نظمت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل حول إعداد دليل الإجراءات للوزارة واستخدام النموذج المعتمد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر.

وحضر اللقاء الذي تم عقده في مقر الوزارة في غزة م. منى سكيك مدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي في وزارة الحكم المحلي، م. عبد الله صليح، و أ. عاهد الفرا من دائرة ضمان وضبط الجودة في الأمانة العامة، وممثلي التخطيط في الإدارات والوحدات والمشاركين في إعداد الدليل في الوزارة.

بدورها رحبت م. سكيك بمندوبي الأمانة العامة للجودة، وأكدت على أن هذا اللقاء التنسيقي مع الأمانة العامة يأتي لتوحيد الفهم في المرجعيات سواء في الأدلة أو غيرها من السياسات العامة وكذلك لتبادل الخبرات لإنجاز دليل الإجراءات على منهجية علمية ومهنية، وقالت "نسعى دوماً للجودة وتطوير الأداء، لتقديم أفضل خدمة للمواطن"، وشكرت مندوبي الأمانة العامة وأعضاء الجودة في الوزارة.

وفي السياق أشار صليح إلى أن الهدف من إعداد الدليل هو تطوير وتجويد العمل المؤسسي وضبط الجودة لديهم، وبين أن دليل الإجراءات يهتم بالموظف، أما دليل الخدمات فهو لمتلقي الخدمة وكيفية الحصول عليها.

وقام أ. الفرا بعرض للوثيقة المرجعية وأهم ما تحتوي عليه من الهدف العام للوثيقة والجهات المستخدمة لدليل الإجراءات ومنهجية إعداد الدليل ونظام الترميز المستخدم في الدليل والمزيد من التفاصيل، وعرض نموذج مثال عملي لدليل إجراءات مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء.

وتم شرح كيفية إعداد بطاقة الإجراءات بشكل تفصيلي، وعرض مثال توضيحي لبطاقة إجراء إعداد تقرير إنجاز حكومي دوري، وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش للجميع.