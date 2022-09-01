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الحصار يُنهك مرضى غزة ويحرمهم العلاج

01 أيلول / سبتمبر 2022 02:07

غزة - الرأي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرمان مرضى قطاع غزة من حقهم بالعلاج في الخارج وسط تفاقم أوضاعهم الصحية لا سيما مرضى السرطان والقلب.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 16 عاما حرم المرضى من 40% من الأدوية الأساسية، و32% من المستهلكات الطبية، و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.
ويعاني 50% من المرضى من افتقادهم حقهم الإنساني في العلاج داخل وخارج قطاع غزة.

وخلال يوليو الماضي، لم يتمكن 1922 مريضا من الوصول للمشافي التخصصية في الضفة والقدس، بينما غادر 371 مريضا قطاع غزة للعلاج دون مرافقين.

ويتعرض عدد متزايد من المرضى للتحقيق والمضايقات من قبل الاحتلال، فيما يواجه مرضى السرطان والقلب مصيرا قاسيا جراء التأخر في إصدار التصاريح.

ويعرقل الاحتلال الإسرائيلي إدخال 21 جهاز أشعة تشخيصية الى مستشفيات قطاع غزة، كما يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح 87 جهاز طبي متعطل.

وتحمّل وزارة الصحة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى كونه قوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي.

كما تطالب المؤسسات الدولية والإنسانية الضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

مرضى انفوجرافيك_حصار_المرضى
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