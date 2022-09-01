"زقوت" يناقش تعزيز الخدمات الصحية في مستشفى الدرة للأطفال

غزة- الرأي



ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات تعزيز الخدمات الصحية في مستشفى الدرة للأطفال، وذلك خلال لقائه اليوم بمدير مستشفى الدرة للأطفال د. كمال خطاب وبحضور د.عماد الفيومى مدير شئون الأطباء.

وتطرق د.زقوت إلى تحسين خدمات محطة الأكسجين وآليات توسعة المستشفى بما يساهم في تقديم الخدمة العلاجية والصحية لأكبر عدد ممكن من المرضى في المنطقة الشرقية.

وتم خلال اللقاء، دراسة الاحتياجات من الكوادر البشرية من أطباء وتمريض واداريين، الى جانب أليات استحداث برنامج بورد الأطفال في مستشفى الدرة.

من جانبه، أعرب د.خطاب عن أمله دراسة هذه الاحتياجات التي تأتى في إطار تطوير الخدمة الصحية المقدمة، لافتا الى أنه تم انشاء جمعية أصدقاء المستشفى التي تساهم في تطوير الخدمة.