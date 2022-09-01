وجهاء ومخاتير يطالبون "العمل الحكومي" بتنفيذ أحكام القضاء

غزة - الرأي

التقى رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس وفدًا موسعاً من ممثلي الوجهاء والمخاتير وتجمعات العشائر والقبائل في قطاع غزة.

وسلم الوفد رئاسة المتابعة ورقة توصيات لسلسة اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ عقدها التجمع تتضمن مطالبة متابعة العمل الحكومي بتنفيذ الأحكام القضائية بعد استيفاء كامل مراحلها، خاصة الصادرة بحق عدد من الجناة بالقتل العمد في القضايا الوطنية والمجتمعية، لتعزيز إجراءات الردع المجتمعي وحفظ أمن وسلامة المجتمع.

وضم الوفد ممثلين عن الإدارة العامة لشؤون العشائر، والهيئة العليا لشؤون العشائر، ولجان التواصل التابعة للجهاد الإسلامي، ورابطة علماء فلسطين، وممثلين عن القبائل والعشائر البدوية من قبائل (التياها -الترابين -الحناجرة - القطاطوة -السواركة – الرميلات -بني عامر "الملالحة").

وشدد الدعليس في اللقاء على دور متابعة العمل الحكومي في حماية السلم المجتمعي، وحقن دماء أبناء شعبنا، مؤكدًا أن قطاع غزة خالٍ تمامًا من الجريمة المنظمة، وأن بعض الأحداث التي تجري هنا أو هناك هي أحداث فردية.

وقال: "إننا لن نتردد في تنفيذ أحكام القضاء بعد استنفاد كل مراحل التقاضي".

وعبر عن تقديره واحترامه للإجماع الذي جاء به وفد الوجهاء والمخاتير والعشائر فيما يتعلق بالمطالبة بتنفيذ أحكام القانون لتحقيق حالة الردع العام والمحافظة على السلم المجتمعي، قائلًا: "إن تلك المواقف تعبر عن المسؤولية والحرص الشديد الذي يتمتع بها الوجهاء والمخاتير تجاه المجتمع والحفاظ على النسيج العام".

وأثنى الدعليس على دور الوجهاء والمخاتير كجزء أصيل من تحقيق أمن المجتمع والحفاظ على السلم المجتمعي وهي داعم أساسي إلى جانب منظومة العمل الحكومي بكل أشكالها الشرطية والقضائية.