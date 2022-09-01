وزارة العدل تنشر قائمتها المعتمدة للخبراء تضم 136 خبيراً

غزة- الرأ]

نشرت دائرة الترجمة والخبرة والتحكيم بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة التابعة لوزارة العدل قائمتها المعتمدة للخبراء والتي تضم 136 خبيراً في مجالات علمية وفنية مختلفة.



وزدت وزارة العدل المؤسسة القضائية بالقائمة، بهدف الاستعانة بالآراء الفنية للخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل في القضايا التي تحتاج لذلك، مما يساهم في إسناد القضاء في القضايا التي تحتاج رأي فني من خلال تنوير بصيرة القضاء وتكوين قناعته بالنزاع المعروض عليه.



وتأتي هذه القائمة بعد قيام الخبراء باستيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة وأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل حسب الأصول

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قد أعلنت عن بدء استقبال طلبات الخبراء في عدة مجالات نهاية عام 2020، وتم عرض هذه الطلبات على لجان مختصة أقرت المؤهلين منهم وأصحاب الكفاءة.



ويمكن متابعة القائمة وتحميلها بصيغة PDF على موقع وزارة العدل الإلكتروني، ضمن قائمة معلومات تهم الجمهور على الرابط التالي:

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