التعليم بغزة تعلن أسماء المتقدمين للامتحان التطبيقي الشامل

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، مساء اليوم الخميس، أسماء المتقدمين للامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية للعام 2022."
وأعلنت وزارة التعليم العالي في قطاع غزة عن مواعيد وأماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل 2022 للأسماء المتقدمة.
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01 أيلول / سبتمبر 2022 05:17
غزة – الرأي:
نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، مساء اليوم الخميس، أسماء المتقدمين للامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية للعام 2022."
وأعلنت وزارة التعليم العالي في قطاع غزة عن مواعيد وأماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل 2022 للأسماء المتقدمة.