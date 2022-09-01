التعليم بغزة تعلن أسماء المتقدمين للامتحان التطبيقي الشامل

غزة – الرأي:

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، مساء اليوم الخميس، أسماء المتقدمين للامتحان التطبيقي الشامل "الدورة الصيفية للعام 2022."

وأعلنت وزارة التعليم العالي في قطاع غزة عن مواعيد وأماكن عقد الامتحان التطبيقي الشامل 2022 للأسماء المتقدمة.

اضغط هنا للاطلاع على مواعيد وأماكن عقد الامتحان