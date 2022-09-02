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بلدية جباليا النزلة وجمعية مشكاة توقعان اتفاقية حفر بئر مياه في منطقة قباء

02 أيلول / سبتمبر 2022 10:49

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غزة-الراي
وقعت بلدية جباليا النزلة وجمعية مشكاة للتنمية والعدالة، اليوم الخميس، اتفاقية لحفر بئر مياه من نوع "فرتيكال" بقدرة 120 كوب في الساعة، في منطقة قباء من مناطق نفوذ البلدية.


 جاء ذلك خلال زيارة نظمها وفد من جمعية مشكاة لرئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، ممثلًا برئيس مجلس إدارة الجمعية د. عوني البرش، والمدير التنفيذي أ. أحمد البرش.


 واتفق الطرفان على أن تموّل جمعية مشكاة مشروع بئر المياه، بينما تتولى بلدية جباليا النزلة مسؤولية الإشراف والمتابعة على سير أعمال حفر وبناء البئر بطواقمها الهندسية المختصة، فيما سيتم البدء في العمل خلال الأسبوع القادم.
 

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