"الشباب والثقافة" تختتم مخيمًا تدريبيًا في إعداد المأكولات التراثية

غزة-الرأي

اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الخميس المخيم التدريبي في إعداد المأكولات التراثية الفلسطينية الذي نفذته بالتعاون مع أكاديمية سمايل كيتش، ونادي الطهاة، ومبادرة بيتكم عامر، واستهدف عدد من الشباب والشابات الطهاة.



وحضر حفل الاختتام، القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للطفولة والطلائع الأستاذ عصام الهبيل، ومدير دائرة التراث الأستاذة أحلام الشاعر، ورئيس أكاديمية سمايل كيتشن الأستاذ أحمد أبو طه، وضيف شرف الحفل وكيل وزارة الثقافة السابق الدكتور أنور البرعاوي، إضافة إلى لفيف من الشخصيات الاعتبارية والمثقفين والمهتمين.



وفي كلمة له أوضح بارود أن المخيم يُعد أحد مخيمات "أنا الفلسطيني" الصيفية التي تشرف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع المراكز الشبابية والمؤسسات الثقافية، ومؤسسات الطفولة وفرق الكشافة.



وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه المخيمات إلى تعزيز الانتماء للهوية الوطنية الفلسطينية لدى المشاركين ورفع مستوى الوعي الثقافي والوطني من خلال التركيز على القضايا والثوابت الوطنية، إضافة إلى تنمية مواهب المشاركين واكتشاف إبداعاتهم، واستثمار فترة الإجازة الصيفية بشكل إيجابي بما يعود بالفائدة والمتعة عليهم.



وأكد بارود على أهمية المحافظة على المأكولات التراثية الفلسطينية بإعتبارها جزء أصيل من التراث الحضاري للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تعزيز وعي الأجيال الناشئة بأهمية التراث والتمسك به.



من جانبه، أكد البرعاوي أن التراث الفلسطيني بكافة مكوناته المادية والمعنوية تُعد وثائق طابو لإثبات أحقية الشعب الفلسطيني في أرض آباءه وأجداده، وتفند مزاعم الاحتلال وأكاذيبه حول تاريخ أرض فلسطين، مشددًا على ضرورة التوافق على استراتيجيات وطنية لحماية التراث الوطني.



من جهته، أشار أبو طه إلى أن المخيم استمر لمدة 3 أيام تم خلالها تدريب المشاركين على إعداد عدد من المأكولات التراثية الفلسطينية مثل المقلوبة والقدرة الغزاوية والرمانية، وفتة الحمص، والكنافة العربية.



وتخلل حفل اختتام المخيم وصلات من الفلكلور الفلسطيني قدمها الفنان عبد الله نطط، وقصائد شعرية ألقاها الشاعر سعيد الداعور، والشاعر رشاد أبو سخيلة.

