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أسعار المنتجات الزراعية" الخضروات واللحوم " اليوم السبت

03 أيلول / سبتمبر 2022 08:16

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غزة-الرأي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية" الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 3.سبتمبر 2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
 

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