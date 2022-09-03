وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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03 أيلول / سبتمبر 2022 08:16
غزة-الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية" الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 3.سبتمبر 2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
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