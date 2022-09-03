رسميا.. شباب الخليل يحسم قرار مشاركته في الدوري

تراجع نادي شباب الخليل، بطل دوري المحترفين في الضفة الغربية، عن قراره بعدم المشاركة في مسابقات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وقال شباب الخليل "بعد اجتماع اللجنة المكلفة لحل القضايا العالقة بين الاتحاد والنادي، قررنا العدول عن قرار تعليق المشاركة بمسابقات الاتحاد كافة، والعودة لمزاولة النشاط الرياضي".

واتفقت اللجنة مع نادي شباب الخليل، على حل القضايا العالقة كافة، وفق الأنظمة والقوانين التي تحكم الرياضة الفلسطينية.

وقدم شباب الخليل الشكر للفريق جبريل الرجوب، رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، للجهود التي بذلها من أجل تذليل العقبات السابقة.

يذكر أن اللجنة التي تم تشكيلها لحل الأزمة تكونت من: "معاوية القواسمة (رئيسا)، ماهر العويوي، صلاح الجعبري، خميني الأطرش، حاتم صلاح، بلال عاشور، عمران عابدين، صالح سيد أحمد، ومهند الجعبري".