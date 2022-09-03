"المكافحة" تضبط 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة جنوبي القطاع

غزة-الراي

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، أنها ضبطت 24 فرش حشيش و4 آلاف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، وأوقفت اثنين مشتبه بهما، في مهمتين منفصلتين برفح جنوبي القطاع.

وقالت المكافحة، في تصريح مقتضب، إن المهمتين استغرقتا أياماً من التحري والمتابعة وصولاً لضبط المواد المخدرة والمشتبهَين.

وفي التفاصيل، أوضحت المكافحة أن دائرة رفح جنوبي القطاع، تمكنت من ضبط 24 فرش بحوزة المشتبه به (أ، ش) خلال كمين محكم بالمحافظة، والذي اعترف بحيازتها بقصد الترويج.

وفي المهمة الأخرى، ضبطت دائرة مكافحة الوسطى 4 آلاف حبة مخدرة من نوع كابتاجون “روتانا"، وذلك خلال كمين محكم بالتنسيق مع دائرة مكافحة رفح.

وذكرت أنه تم توقيف المشتبه به (ح. م) وبحوزته الحبوب المخدرة.

ولفتت المكافحة إلى أنها أحالت القضيتين والمشتبه بهما إلى القضاء العسكري؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشددت إدارة مكافحة المخدرات على أنها تواصل جهودها وعملها في محاربة هذه الآفة الخطيرة، وملاحقة مروجيها وتجارها.