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"الأوقاف" تستنكر إقامة حفل غنائي إسرائيلي بساحة مسجد بئر السبع التاريخي

03 أيلول / سبتمبر 2022 10:38

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غزة-الرأي
استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سماح بلدية بئر السبع وغيرها من المؤسسات الاسرائيلية حفلًا غنائيًا وموسيقيًا صاخباً وما صاحبه من منكرات وشرب للخمور في مسجد بئر السبع التاريخي.


وقالت الأوقاف :"إن سماح الاحتلال الاسرائيلي بإقامة هذا الحفل الغنائي في ساحة المسجد يُعد انتهاكاً خطيراً لحرمة المسجد واستفزازاً لمشاعر المسلمين, ولن يفلح في طمس معالمه الاسلامية".


وأضافت :" إن مسجد بئر السبع هو وقف إسلامي بحت ويجب إعادته لأهله الفلسطينيين، لذا نطالب بالتوقف فورًا عن المس بحرمة المسجد ومحيطه، والسماح للمسلمين بالصلاة فيه لسكان بئر السبع والمنطقة.


ودعت الأوقاف أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى التصدي لمثل هذه التجاوزات والاعتداءات المتكررة على المساجد.
 

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