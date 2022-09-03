الصحةتستعد للبدء بأول عملية جراحة القلب بمستشفى الأوروبي

غزة-الراي

اطلع فريق العمليات والعيادات الخارجية برئاسة مديرها أ. هانى حمادة خلال زيارته لمستشفى غزة الأوروبى صباح اليوم،على مدي جهوزية مركز جراحة القلب لاستقبال وفد جراحة القلب" أطفال" PCRF ، وذلك في إطار استئناف عمل جراحة القلب المفتوح فى مستشفى غزة الأوروبي.



والتقي أ. حمادة وفريق دائرة العمليات والعيادات الخارجية بالدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى الاوروبي وأعضاء مجلس ادارته، مؤكدا لهم مدي اهتمام ودعم الوزارة برئاسة عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش ومدير عام الإدارة العامة للمستشفيات د.محمد زقوت في إعادة توطين جراحة القلب المفتوح في مستشفى غزة الأوروبي ومدي إنجاح هذة المهمة وخاصة في جهوزية إدارة الأوروبي لاستقبال وفد PCRF لجراحة قلب الأطفال.



من جانبه، أكد د.العقاد على جهوزية و استعداد فريق القلب لاستئناف العمل الى جانب جهوزية العالية للمركز لاستقبال حالات جراحة القلب للأطفال والكبار من حيث التجهيزات والقوى البشرية.



وعقب اللقاء، قام فريق العمليات بزيارة مركزة القلب والاطلاع عن كثب علي جهوزية قسم العمليات والعناية والتقي برئيس قسم جراحة القلب د.ساهر ابو غالي والفريق المحلي الذى أكد بدوره على الاستعدادات الكبيرة لاستقبال الوفد.



ووجه، حمادة شكره لإدارة مستشفى الأوروبي والفريق علي الاستجابة القصوي ونقل خدمة جراحة القلب من مجمع لشفاء الي مستشفى غزة الاوروبي وعلي جهوزية المكان لاستقبال PCRF غدا الجمعة استعدادا للبدء بأول عملية لجراحة القلب المفتوح السبت القادم.

