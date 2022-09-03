النيابة العامة تناقش إجراءات إصدار (وثيقة ميثاق متلقي خدمات النيابة العامة)

غزة-الرأي

عقد مدير عام النيابة العامة رئيس اللجنة العليا للسياسات والتخطيط الدكتور ماهر المصري، بحضور مدير وحدة المظالم واستقبال الجمهور المستشار هيثم مهنا، اجتماعاً في مكتبه ضم كُلاً من دائرة شئون النيابات، ودائرة الحاسوب، ودائرة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، ودائرة العلاقات العامة والإعلام، كدوائر متخصصة في النيابة العامة؛ لدراسة وإقرار الخطوات اللازمة لنشر وتعميم (وثيقة ميثاق متلقي خدمات النيابة العامة)، ولوضع الآليات اللازمة لقياس مدى رضى الجمهور عن تلك الخدمات.



حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المهام وتوضيحها من قِبَل دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي وكذلك تبيان آلية تنفيذها، حيث تتابع دائرة التخطيط وتشرف على تنفيذ خارطة هذا الميثاق، كذلك تم توزيع المهام على الجهات المنفِّذة، وتلقّت كل دائرة من الدوائر الحاضِرة التكليف اللازم بالمهام المنوطة بها، وتم وضع وقت محدد للتنفيذ والنشر ومن ثم قياس مدى الرضا لدى الجمهور.



والجدير ذِكره، أن إعداد هذا الميثاق يأتي في سياق توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك في إطار تنفيذ خطة عمل النيابة العامة لعام 2022م ومتابعتها، ويُعتَبر الميثاق كوثيقة رسمية تُبيّن مدى التزام النيابة العامة تجاه المواطن الفلسطيني متلقي الخدمة، وتحديد جودة الخدمات المقدمة التي يمكن لمتلقي الخدمة أن يتوقعها، وما ترجوه جهة تقديم الخدمة منه.

