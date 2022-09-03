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التنمية تعقد ورشة عمل حول إدارة الضغوط النفسية

03 أيلول / سبتمبر 2022 01:58

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غزة-الراي
عقد مركز تمكين المرأة و المجتمع التابع لوزارة التنمية الإجتماعية في النصيرات بالتعاون مع مركز العودة المجتمعي ورشة عمل بعنوان إدارة الضغوطات النفسية.


وتم خلال الورشة مناقشة كيفية إدارة الضغوط النفسية و تعريف الضغط النفسي، و اسبابه  ،و اعراضه  ، و كيفية التعامل معه  ، و آليات التحكم فيه  و سبل التكيف مع الضغط النفسي إضافة إلى التقبل، الى جانب عدد من النصائح العامة للتخفيف من الضغوط النفسية.


كما تم الإشارة بأنه قد تكون الضغوطات النفسية خارج إرادة الإنسان ، ولكن تبقى إدارة الضغوط النفسية فن مفتاحه بيدنا جميعا ، كل ذلك في سبيل تحقيق معنى للحياة أفضل
 

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