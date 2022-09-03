التنمية تعقد ورشة عمل حول إدارة الضغوط النفسية

غزة-الراي

عقد مركز تمكين المرأة و المجتمع التابع لوزارة التنمية الإجتماعية في النصيرات بالتعاون مع مركز العودة المجتمعي ورشة عمل بعنوان إدارة الضغوطات النفسية.



وتم خلال الورشة مناقشة كيفية إدارة الضغوط النفسية و تعريف الضغط النفسي، و اسبابه ،و اعراضه ، و كيفية التعامل معه ، و آليات التحكم فيه و سبل التكيف مع الضغط النفسي إضافة إلى التقبل، الى جانب عدد من النصائح العامة للتخفيف من الضغوط النفسية.



كما تم الإشارة بأنه قد تكون الضغوطات النفسية خارج إرادة الإنسان ، ولكن تبقى إدارة الضغوط النفسية فن مفتاحه بيدنا جميعا ، كل ذلك في سبيل تحقيق معنى للحياة أفضل

