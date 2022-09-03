وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجرف 8 دونمات شمال رام الله المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية حنيني: استشهاد الأسير أبو محاميد جريمة تستوجب محاسبة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزي بوفاة النائب محمود مصلح وكالة الرأي الفلسطينية 148 معتقلًا و34 قرار إبعاد عن الأقصى والقدس خلال أغسطس الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تعقد ورشة عمل حول إدارة الضغوط النفسية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تناقش إجراءات إصدار (وثيقة ميثاق متلقي خدمات النيابة العامة) وكالة الرأي الفلسطينية مشعل ينعى القائد الوطني محمود مصلح وكالة الرأي الفلسطينية الصحةتستعد للبدء بأول عملية جراحة القلب بمستشفى الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية "قاسم "استشهاد الاسير ابو محامييد جريمه مركبه وانتهاك للقوانين وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تستنكر إقامة حفل غنائي إسرائيلي بساحة مسجد بئر السبع التاريخي
أخبار » الأخبار الحكومية

اللجنة القطرية توقع اتفاقية لدعم زواج 250 شابًا من غزة

03 أيلول / سبتمبر 2022 08:27

166221681116500
166221681116500

غزة – الرأي:

وقعّت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اتفاقية لدعم زواج 250 شابا من قطاع غزة، بالتعاون مع صندوق دعم الشباب الفلسطيني، ضمن منحة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، اليوم السبت.

ووقّع الاتفاقية كلا من سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والسيد أحمد محيسن، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني، في مقر اللجنة القطرية بغزة.

وتتضمن الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين تقديم مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لصندوق دعم الشباب الفلسطيني، على أن يستفيد من المشروع 250 شابا من قطاع غزة، ضمن مساعي دولة قطر للمساهمة في التخفيف من معاناة الشباب الغزّي ودعمهم لتوفير المصاريف الخاصة بالزواج.

ومن المقرر أن تسلّم المساعدات للمستفيدين الذين سيتم اختيارهم من قِبل صندوق دعم الشباب الفلسطيني وبإشراف من اللجنة القطرية، في حين سيسدد المستفيدون المبلغ المخصص لكل منهم (2,000 $) على دفعات شهرية مُيسرة كقرض حسن.

كما تتضمن الاتفاقية استخدام الأموال المسددة في تقديم قروض حسنة أخرى لمستفيدين جدد من الشباب المقبلين على الزواج، لتحقيق الاستفادة لعدد أكبر من الشباب في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رسالة ماجستير ترصد أثر السرد في تلقي الأخبار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟