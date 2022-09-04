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"هنية "يقدم شكره لدولة قطر لدعم الشباب الفلسطيني

04 أيلول / سبتمبر 2022 08:55

غزة- الرأي

قدم عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، شكره لدولة قطر حكومة وشعباً وللسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية على جهوده الكبيرة والمتواصلة في دعم الشباب الفلسطيني.

جاء ذلك، بعد أن، وقع السفير محمد العمادي مع صندوق الشباب على اتفاق دعم الصندوق بمبلغ نصف مليون دولار كمرحلة أولى، وتستهدف 250 عريس بواقع 2.000 دولار ضمن مشروع القرض الحسن.

وأوضح هنية أنه بذل جهوداً كبيرة  خلال جولاته الأخيرة، ومن خلال لقائات مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، بهدف دعم الشباب الفلسطيني بمبلغ مليون دولار.

وأكد  أن دعم الشباب جاء في المراحل السابقة بمنح مستمرة بقيمة 4 مليون دولار.

 من جهته، أشاد  عصام الدعاليس، رئيس لجنة العمل الحكومي في غزة بجهود هنية الكبيرة والمستمرة في دعم الشباب الفلسطيني وتوفير المنح المالية من خلال جولته الخارجية وزيارة قطر ومؤسسة الشيخ حمد.

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