"هنية" يشارك في الملتقى الإعلامي الرابع في سلطنة عمان

عُمان- الرأي

شارك عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، في افتتاح فعاليات الملتقي الإعلامي الرابع للنادي الدولي للإعلام الرياضي، صباح اليوم

الخميس، بمجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بالعاصمة العمانية مسقط الذي يقام بـرعاية الشيخ علي بن أحمد الرواس رئيس نادي ظفار العماني.



ويشارك في أعمال الملتقى الذي يقام على مدار ٤ أيام ما يقارب من ١٠٠ إعلامي رياضي من كل دول العالم.



وأكد هنية أن الملتقى فرصة لطرح قضايا الإعلام الرياضي، وتطوير العلاقة مع الإعلاميين العرب، وأضاف أن مشاركة فلسطين تمثل أهمية لما لها من دور في توضيح معاناة الإعلاميين وضرورة التضامن مع فلسطين في كل المواقع الإعلامية.